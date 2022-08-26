خشية من الانقطاع الشامل للكهرباء.. قرار هام حول المطار

A + A -

اتفقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الجمعة، على "رفع انتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية، وذلك من 50 ميغاواط الى حدود 90 ميغاواط لتغذية المرافق الحيوية ولا سيما المطار طيلة فترة توقف المعامل الحرارية".

وجاء ذلك بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل لتغذية المطار من معامل الليطاني، في ظل الخشية من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب قرب توقف المعامل الحرارية.

وكانت أبدت المصلحة استعدادها لزيادة انتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى لتأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار رفيق الحريري بشكل منتظم ومستدام.