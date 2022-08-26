بالصورة- قوى الامن الداخلي تعمّم صورة لمفقود.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- محمد عيسى عيسى الراشد (مواليد عام 2004، سوري)

الذّي غادر منزل ذويه الكائن في مخيّم نهر البارد-حيّ المدارس بتاريخ 22-8-2022، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 471958-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.