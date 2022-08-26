مكلفاً من ميقاتي...مكية التقى وفدا من اهالي الموقوفين ووجه كتابا الى مولوي لاجراء تحقيق فوري عن حصول حالات وفاة بالسجون

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استقبل الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وبتكليف من رئيس حكومة نجيب ميقاتي تصريف الاعمال وفداً من اهالي الموقوفين في السجون بعد ظهر اليوم، وتناول البحث المواضيع ذات الصلة باوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لاسيما ما يُحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج منه وفاة عدد من السجناء.

وعلى الأثر وبطلب من الرئيس ميقاتي، وجه الامين العام كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لاجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الامر، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة.