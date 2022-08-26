لحود اعلن استمرار وزارة الزراعة بتنظيم ايام لتسويق المنتوجات الزراعية والمونة والمطبخ اللبناني

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اكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في حديت تلفزيوني ان وزارة الزراعة مستمرة في تنظيم ايام للمنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج .

وشدد لحود ان هدف هذه الايام هو مواكبة المزارع اللبناني في تسويق انتاجه في الاسواق المحلية والخارجية بعد احترامه النوعية والمواصفات المطلوبة وان وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفريق عمل الوزارة قاموا بكل الاتصالات والجهود اللازمة لزيادة الصادرات الزراعية الى الاسواق الخارجية وازالة العراقيل امام ذلك وسيستمرون بفتح اسواق جديدة للصادرات اللبنانية لادخال العملة الصعبة وتحفيز المزارعين على الصمود في قراهم في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية .

ودعا لحود الانتشار اللبناني الى التكامل والتعاون مع وزارة الزراعة لتسويق الانتاج اللبناني . واعلن لحود عن تنظيم وزارة الزراعة يوم جديد للتفاح اللبناني في تشرين الاول المقبل بعد تنظيمها ايام التفاح اللبناني في ٢٠١٩ و٢٠٢١ وعن تنظيمها يوم للعسل اللبناني في تشرين الثاني المقبل وعن تنظيم ايام مننقلة لزيت الزيتون اللبناني في كل المحافظات بعد تنظيمها ايام لزيت الزيتون في لبنان وفي كندا وعن استمرارها في تنظيم ايام المونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج بعد تنظيمها ايام في كل المناطق اللبنانية والبرازيل وهنغاريا والامارات العربية المتحدة .

وحيا لحود وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزراء الزراعة المتعاقبين وفريق العمل في وزارة الزراعة على حرصهم الدائم على الوقوف الى جانب المزارع اللبناني رغم الامكانيات الصعبة وعلى دعمهم تسويق المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني واشاد لحود بتعاون وزارة الخارجية والمغتربين والسفارات والبعثاث اللبنانية والملحقين الاقتصاديين والمنظمات الدولية والهيئات المانحة على تعاونهم لدعم القطاع الزراعي و لزيادة الصادرات الزراعية.