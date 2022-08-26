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لهذا السبب انخفضت أسعار المحروقات!

26
AUGUST
2022
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أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح ان  “مصرف لبنان لا يزال يطبق على استيراد البنزين معادلة %55 صيرفة و %45 غير مدعوم. سعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة لم يتغير وثبت على 27200 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %45 من البنزين والمازوت والغاز والمحتسب وفقا  لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا تراجع 700 ليرة من 34100 الى 33400 ليرة.وعليه، انخفضت صفيحة البنزين 95 اوكتان 8000 ليرة لتصبح 584000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد اقل من دولارين مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية”.
 
ولفت إلى أن “صفيحة المازوت انخفضت 1000 ليرة لتصبح 709000 ليرة نتيجة ارتفاع ثمن الكيلوليتر المستورد 19 دولارا مقابل تراجع سعر صرف الدولار وفقا للسوق الموازية 700 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفض سعرها 5000 ليرة لتصبح 330000 ليرة”. 

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