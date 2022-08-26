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من لبنان الى سوريا... هكذا أوقفت شعبة المعلومات عملية تهريب مخدرات!

26
AUGUST
2022
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تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، من إحباط عملية تهريب مخدّرات إلى سوريا، موضّبة ومخبّأة داخل عدد من مكبّرات صوت وهي عبارة عن /٢/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، و/٢٩٨/ غ. من الحبوب المخدّرة "كبتاغون"، كما من توقيف جميع أفراد الشّبكة في محلّة برج حمود، وتضم كل من السوريين ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤) الرأس المدبّر للشبكة، ب. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٤)، م. م. (من مواليد عام ۱۹۸٩).

وبتفتيش المنزل حيث يقيمون، عُثِرَ على كميّة من حشيشة الكيف زِنتها /٨٠٠/ غ، وكميّة من حبوب الكبتاغون زِنتها /١٤٠/ غ، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

 وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنهم كانوا يحضّرون لعملية تهريب أخرى للمخدّرات إلى سوريا عبر البر.
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