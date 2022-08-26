ابي رميا: لعدم التلهي بالمناكفات السياسية.. ولتكن انجازات لبنان في الرياضة قدوة لنا

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اشار النائب سيمون ابي رميا الى ان انتصار منتخب لبنان في كرة السلة امس اشاع اجواء فرح على الملعب وفي بيوت اللبنانيين وهذا دليل على ان الشعب اللبناني يتوق الى الفرح والسرور وعلى ان الرياضة تجمع اللبنانيين وعلينا ان نكف عن اعتبارها ثانوية لانها اساسية من خلال زرع روح الوحدة وتقبّل الآخر.

ابي رميا وفي حديث لصوت المدى، اكد انه كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية وكمواطن لبناني هو دائماً الى جانب الرياضيين اللبنانيين من خلال اقتراحات القوانين التي يتقدم بها ومن خلال مواكبته لمشاكلهم، لكن الدولة للأسف "مقصرة" تجاه الرياضة اللبنانية بسبب عدم اكتراثها للقطاع الرياضي لا سيما اليوم في ظل الانهيار المالي ‎الحاصل.



وتوجه ابي رميا بالتحية الى رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي والمدرب جهاد الحاج واللاعبين في المنتخب اللبناني على انجازاتهم فهم يقومون بعمل جبار على الرغم من الظروف القاسية القائمة.



وردا على سؤال حول السجالات السياسية في موضوع تأليف الحكومة اطلق ابي رميا صرخة ليكون المسوؤلون على قدر المسؤولية ورفض التعليق على السجالات القائمة، فنحن اليوم امام واقع مزرٍ على الصعيد الاقتصادي والمعيشي لذا نحن بحاجة الى التعاطي المسؤول ومن المعيب التلهي بالمناكفات السياسية بل المطلوب اليوم صحوة ويقظة ضمير وطنية من اجل انقاذ البلد وتأليف حكومة بمعزل عن الاتهامات السياسية.



وقال:" اتمنى على المسؤولين اللبنانيين في مواقع القرار ان يضعوا ايديهم بأيدي بعض والابتعاد عن المصالح الخاصة ويتعاطوا بمنطق المصلحة العامة من اجل انقاذ لبنان لينعم الشعب اللبناني بحياة كريمة. هناك الكثير من المسؤوليات تقع على عاتق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة واتمنى ان تتوقف هذه المناكفات ونذهب سريعاً الى تأليف الحكومة لان الوضع لا يحتمل."



وحذر ابي رميا من الفراغ الرئاسي في ظل عدم تأليف حكومة لأن حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات ادارة البلد والنواب عليهم انتخاب رئيس جديد والا ذاهبون الى الانتحار الجماعي. وختم ابي رميا متسائلا :"من دون خطة تعافٍ متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاعادة الحياة الى طبيعتها كيف سيكون لدينا امل؟".