اعتراض من نقيب أصحاب السوبرماركت على هذا الموضوع!... هكذا ستتأثر الأسعار

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أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن "موقفنا من الدولار الجمركي أن يتم تحديده بـ 8 آلاف ليرة أو بالحدّ الأقصى 10 آلاف وبالتالي نحن قريبون من اقتراح وزير المالية ويمكن النقاش بهذا الموضوع واعتراضنا كان على سعر الـ 20 ألفاً".

ورأى في حديث اذاعي أن "الهدف هو عدم خلق صدمة سلبية للاقتصاد في حال تعديل الدولار الجمركي على الـ 20 ألفاً مباشرة بدون تدرّج".

وشدد على أن "المواد الغذائية والاستهلاكية لن تتأثر كثيراً بالدولار الجمركي فهناك بضائع معفاة أو عليها نسب قليلة وهناك دراسة لوزارة المالية أن التأثير لن يتعدّى الـ 3% حتّى لو كان الدولار الجمركي 20 ألفاً".