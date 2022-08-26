أبيض: وزارة الصحة تعمل على حلول لتحسين القطاع الصحي..وهذا ما كشفه عن جديد مرضى غسيل الكلى!

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اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض ان " المشاكل على موضوع استيراد مستلزمات علاج مرضى غسيل الكلى نقوم بحلها كل شهر بشهر والدليل أن ليس هناك اي انقطاع".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـLBCI ان "لا نقول ان الوضع الصحي في لبنان لا يواجه مشاكل، لكن الوزارة تعمل على حلول، وخطة المكننة التي وضعناها لتتبع الادوية دخلت حيز التنفيذ".



واضاف " نعمل على تقوية المستشفيات الحكومية".



وأكد انه " علينا أن نؤمّن للمواطن الادوية التي يحتاجها، كي لا يضطر اللجوء إلى أدوية من الخارج من دون التأكد من مصدرها".



وقال "نعمل في وزارة الصحة في ظروف صعبة في ظل غياب بعض الموظفين، وفي ما يخص مرضى السرطان نحاول ان نجد حلولا لا أخطاء فيها".