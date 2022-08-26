رئيس الرابطة المارونية يرد على "نداء الوطن": جريدة تدعي الاحتراف والمسؤولية

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صدر عن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم البيان التالي:

اوردت جريدة "نداء الوطن" في عنوان عددها الصادر اليوم: "مكتوب كرم: باسيل صاغه...وجريصاتي كتبه".

حيال هذا الكلام المرفوض جملة وتفصيلا، لا بد من التأكيد بان من يعرف السفير خليل كرم ورافق مسيرته المهنية والسياسية والاجتماعية والتربوية ، يعرف جيدا

إن السفير كرم لا يتلقى اوامره من احد، وما كان يوما ساعي بريد لاحد، ويربأ بجريدة تدعي الاحتراف والمسؤولية أن تخترع خبرا لا اساس له من الصحة. ان رئيس الرابطة المارونية ليس ممن يملي احد عليه سلوكه ومواقفه. وهو نقل بامانة ما سمعه من رئيس الجمهورية من مواقف ردا على هواجس اللبنانيين عموما واعضاء الرابطة المارونية خصوصا، وذلك مثلما فعل في زياراته السابقة لمرجعيات رسمية وروحية، ومن بينها رئيس الحكومة.

اني اربأ أن يصل الأمر بالصحيفة المذكورة إلى هذا الدرك الذي يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي .