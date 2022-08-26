حاول سرقة "قارورة غاز" لإعالة عائلته...حكم "مميز" من قاض لبناني في وجه "الكارتيلات"!

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كشف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صادق علويَّة عبر حسابه على تويتر أن: القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا شادي قردوحي يقرر الاكتفاء بحبس متهم بسرقة قنينة غاز 5 أيام فقط.. وقد ورد في الحكم : "اعتصر قلب رئيس المحكمة الحزن بمشاهدته شاباً من وطنه يحاول سرقة "قارورة غاز" لإعالة عائلته بعد أن أصبح امتلاكها بمثابة رفاهية على الفقراء..".

وأشار: يتابع القاضي في الحكم "فيما "الكارتيلات" تتحكم بمقدرات البلاد ورقاب العباد فتتاجر برغيف الخبز ودواء مريض السرطان وتذل شعب بأكمله ضمن "طوابير الذل" أمام محطات المحروقات وأموال مئات الاف المودعين "تتبخر"..." قرر الاكتفاء بحبسه مدة خمسة أيام فقط.

وختم أن القاضي "يشير الى ضرورة ملاحقة جرم سرقة "أموال مودع" او "دواء مدعوم" او "حليب جائع" أسوة بمحاولة سرقة قارورة الغاز".