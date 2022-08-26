خاص - ممثل مفوضية اللاجئين persona non grata؟

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خاص tayyar.org -

تبحث الحكومة اللبنانية في إتخاذ إجراءات في حق ممثّل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR أياكي إيتو، وهو ياباني الجنسية، إعتراضا على طريقة تعاطيه في ملف النازحين السوريين، ولما تحمل مقاربته من شبهةٍ لتسهيل دمجهم في لبنان ومنع عودتهم الى سوريا.



وكشف مصدر رفيع أن الإجراء المرتقب قد يأتي تدريجيا، لكنه أيضا قد يكون حاسما في إتجاه تسميته شخصا غير مرغوب فيه persona non grata، مع ما يترتب ذلك من إجراءات على المفوضية اتخاذها لمواكبة قرار لبناني مشابه، ليس أقله ترحيل إيتو وتعيين بديل له.



ولفت الى فرصة أخيرة وفاصل زمني ضيق جدا قبل أن تتخذ الحكومة قرارها، يتّصل تحديدا بإمكان أن تغيّر المفوضية آليات عملها وتعاطيها في ملف الناحين السوريين، آخذة في الإعتبار الهواجس اللبنانية وعدم القدرة على الإستمرار في النزف المالي والإقتصادي الحاصل بلا أي أفق، فيما الدول المانحة تركّز جُلّ تمويلها على النازحين غير آبهة بالخسائر الهائلة اللاحقة بالإقتصاد بفعل أكثر من 1.5 مليون نازح.