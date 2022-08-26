الأنباء الكويتية: علوش: التحالف «الشيعي - المسيحي» خاض على مدى 17 عاما حرب إلغاء حقيقية ضد الطائفة السنية

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الأنباء الكويتية: قال النائب السابق د ..مصطفى علوش في تصريحٍ "للأنباء": "إن غياب الطائفة السنية كركن أساسي في المعادلة السياسية، عن معركة الاستحقاق الرئاسي، مرده إلى عدد من الأسباب القاهرة، بدأت باغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، ولم تنته بتعليق نجله الرئيس سعد الحريري لنشاطه السياسي والانتخابي في بداية العام 2022، معتبرا بمعنى آخر ان التحالف «الشيعي - المسيحي» خاض على مدى 17 عاما، حرب إلغاء حقيقية ضد الطائفة السنية وتحديدا ضد الحريرية السياسية، أدت إلى اغتيال الدور السني جسديا ومعنويا وسياسيا على المستوى القيادي، واختزاله بالتالي بحيثيات رسمية غير فاعلة.