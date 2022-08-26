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عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 آب 2022

26
AUGUST
2022
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الأخبار: إسرائيل تنتظر شتاء النار

 

 

 

الديار: لا رئيس قبل الترسيم... والملف الى العام المقبل... المخاوف تتفاقم من مطبّات أمنيّة مُرتقبة!
حرب الصلاحيّات «تفعل فعلها» فتشعل السجالات الناريّة... والتأليف الحكومي الى التعجيز
مرجع كنسي لـ«الديار»: أبلغنا المعنيين رفضنا تسليم صلاحيّات الرئاسة الى حكومة مُستقيلة

 

 

 

البناء: المقاومة السوريّة تقصف القاعدة الأميركيّة في حقل العمر للمرة الثالثة… بعد غارات على مصياف إيران تواصل درس الرد الأميركيّ وبوريل متفائل… وارتباك إسرائيليّ بين التحذير وادعاء الإنجاز السجال الحكوميّ بين ميقاتي والتيار يتصاعد… وفياض: انتظر موقف ميقاتي من الفيول الإيرانيّ

 

 

 


النهار: عون يتولّى الإدارة المباشرة... لفتاوى التمديد؟

 

 

 

اللواء: «عتمة العهد» تفضح «الإنجازات» والبحث دائر عن جنس الفراغ في بعبدا
ميقاتي يستغرب استخدام منبر الرئاسة للتأجيج.. وعون لا يرى الحكومة قادرة على تولّي صلاحياته

 

 

 


الجمهورية: سجال عون وميقاتي يفرمل التأليف

عصر العتمة يبدأ اليوم

 

 


l'orient le jour: Aoun resserre l’étau autour de Mikati

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