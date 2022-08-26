أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن الحكومة المثاليّة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا وقع الفراغ الرئاسي هي الحكومة الحالية مع إضافة ستة وزراء دولة من السياسيين. وأضاف أن السعي لإجراء الاستحقاق في موعده يجب ألا ينفصل عن إعداد عدة احتمال الفراغ لأن الواجب التحسّب لكل الاحتمالات.



كواليس

قال سفير أوروبيّ في بيروت إن الواقع السياسي اللبناني يقول بأن القوى الكبرى لا تتصرّف على قاعدة استثمار الانفراجات الدولية والإقليمية للتقارب بمثل ما تستثمر الانقسامات الدولية والإقليمية للخصومة؛ وهذا يعني أن التسوية الداخلية لن تتم بإرادة داخلية بل كنتيجة لتدخل خارجي.

اللواء: أسرار

همس

يدور لغط في أوساط أجنبية حول ما إذا كان الموقع المستهدف في دمشق يعود لحرس دولة إقليمية نافذة أم لجهات أخرى!



غمز

اعتبر قريبون من مسؤول حكومي أن مجرَّد القبول بعدم تغيير وزير الطاقة، يعتبر بمثابة تنازل كبير لتسهيل ولادة مراسيم الحكومة..



لغز

يتجنب نواب في لقاء الـ13 التغييري سماع أي موقف يتضمن ترشيحات للرئاسة، تعتبر تصعيداً بوجه التوجه الوفاقي.