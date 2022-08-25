ميقاتي ينفي اي علاقة لافراد عائلته بهذا الحادث المؤسف!

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي:

يتم التداول منذ عدة ايام على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر كاذب عن مسؤولية ابن شقيقة دولة الرئيس في مقتل أحد ابناء البترون في حادث سير مؤسف وقع قبل اسابيع.

إننا ننفي اي علاقة لافراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف او باي امر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية ، فالموضوع هو رهن تحقيق امني باشراف القضاء المختص.

كما نستغرب زج اسم دولة الرئيس في الحادثة، ونأسف لاستغلال هذا الحادث الاليم الذي اودى باحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية.

الرحمة للضحية والعزاء لذويه.