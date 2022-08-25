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خاص- أكرم حلبي للـtayyar.org: لبنان لديه اللاعب السادس وهو الجمهور.. وانشالله منربح!

25
AUGUST
2022
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قبل ساعات قليلة من المباراة التي تجمع المنتخب اللبناني لكرة السلّة والمنتخب الفيليبيني والتي يُشكّل فوز لبنان فيها خطوة أساسية لتأهل منتخبه لكأس العالم، أشار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي للـtayyar.org أن لاعبي المنتخب اليوم يمثلون لبنان بأكمله ورغم إصابة سيرجيو درويش كلنا ثقة بأنهم مع الجهاز الفني سيتمكّنون من الفوز. وأضاف الحلبي أننا اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر الا بعد عشرين عاماً لذلك يجب اغتنامها وتأمين الانتصار وإثبات أن لبنان لا يموت خصوصاً بعد الأداء الرائع الذي كان اللاعبون قد قدّموه.

واعبتر الحلبي أنه من الصحيح أن الحظوظ متكافئة ولكن لبنان لديه حافز للفوز وهو التأهل الى كأس العالم لأن الفيليبين متأهلة أصلاً بما أن البطولة تجري على أرضها ولبنان لديه اللاعب السادس الذي هو الجمهور داخل الملعب وخارجه.

وختم الحلبي بالقول:"انشالله منربح".

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