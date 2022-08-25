لتفادي العتمة الشاملة... فياض يعلن عن هذا الحل!

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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الخميس الى أنه "بتوجيه من رئيس الحكومة أُعطيت الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول "غرايد ب" المخزن في معملي الجية والذوق والذي يقدر بـ40 الف طن بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل الزهراني".

وقال في حديث تلفزيوني: "سيتم استخدام مادة الفيول لتشغيل المعامل الحرارية القديمة في الجية والذوق التي ستشغلهم كهرباء لبنان في نهاية الأسبوع الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في منتصف الشهر المقبل".