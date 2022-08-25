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بشرى من الضمان الاجتماعي: قرار جديد بشأن رفع التعرفات الاستشفائية

25
AUGUST
2022
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وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الخميس، على "مشروع القرار المتعلق برفع التعرفات الإستشفائية داخل المستشفى للأعمال الطبية غير المقطوعة بحيث يضرب المجموع بعد التصفية والمراقبة بضعفين ونصف وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً لكل مستشفى وللأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تضرب بـ3 أضعاف وفقاً للمبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".

جاء ذلك في بيان صدر بعد جلسة استثنائية عقدها المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى وحضور مدير عام الصندوق محمد كركي ومفوض الحكومة بالإنابة مارلين عطالله والأعضاء.
كما صدرت توصية عن مجلس الإدارة تقضي بـ "إجراء الدراسات اللازمة لمزيد من التقديمات المتعلقة بالتعرفات الدوائية تمهيداً لرفع تغطية الكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار الأدوية".
ونوّه مجلس الإدارة ب"جهود وزير العمل مصطفى بيرم وتمنّى عليه "المزيد من السعي لدفع الدولة اللبنانية جميع المستحقات التي بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة الإضافية لصندوق ضمان المرض والأمومة".

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