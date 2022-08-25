بالصور- “البيئة” تنبّه من خطر اندلاع الحرائق

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ذكرت وزارة البيئة بأهمية وضرورة نشر التنبيهات بالزيادة الكبيرة في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في جميع أنحاء البلاد اليوم وفي الأسابيع المقبلة.

بالإشارة إلى نظام Firelab التابع لجامعة البلمند، تم تصنيف مناطق شاسعة نسبيًا في عكار والشمال والبقاع وجبل لبنان وجنوب لبنان بدائرة خطر شديد من اندلاع الحرائق وتمددها. بالإضافة إلى الظروف المؤاتية لانتشار الحرائق من مؤشرات طقس وغطاء نباتي جاف، فإن حرق المخلفات الزراعية واستعمال أي مصدر للنار يزيد من خطر حدوث حرائق كارثية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة.

إلى ذلك، حثت الوزارة الجميع على التنبه من خطر اندلاع الحرائق والإبلاغ الفوري عن مخاطر حدوث أي حريق للسلطات المحلية والشرطة المولجة تطبيق القوانين وخاصة قانون الغابات حيث يمنع اضرام/اشعال النيران في كافة المناطق اللبنانية التي فيها أحراج، أعشاب، نباتات، محميات طبيعية قابلة للاشتعال، خلال موسم الحرائق للحؤول دون اندلاع الحرائق وتشكيل خطر على سلامة وحياة المواطنين وممتلكاتهم ومنعا لأي خسائر بيئية في ثروة لبنان الطبيعية.