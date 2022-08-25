living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حجار ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج أمان: نأمل الوصول الى ١٥٠ الف عائلة وحتى الان قطعنا نصف الطريق

25
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار اجتماعا للجنة التنفيذية لبرنامج "أمان"، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية.

اثر الاجتماع، قال حجار: "اجتمعنا كلجنة تنفيذية لبرنامج "أمان"، من ضمن الاجتماعات الدورية الأسبوعية التي تحصل للإطلاع على التقارير ومعالجة المشاكل التي تواجه البرنامج على المستوى التقني، خصوصا لمعالجة المشاكل التي تردنا من مركز تلقي الشكاوى ورقمه ١٧٤٧. ولقد عالج الإجتماع كل الشكاوى التي وردتنا، ونتمنى كما قلنا الأسبوع الماضي، ان نحصر عدد المشاكل القديمة وهي تقنية بسبب صعوبات بالبرمجة وأن ننتهي منها، فنحن نبرمج في نفس الوقت الذي نزور فيه، ونصدر النتائج وندفع للمستحقين".

أضاف: "لقد واجهتنا صعوبات وان شاء الله تنتهي هذه المشاكل في شهر أيلول، كما وعدت سابقا، وندخل في مرحلة جديدة لإنهاء البرنامج أي للوصول الى الرقم الذي وضعناه وهو ١٥٠ الف عائلة، وقد قطعنا حتى الان نصف الطريق".

وردا على سؤال، قال: "لا شك أن هناك بعض المشاكل التقنية، ولكننا نعمل في نفس الوقت على برنامجين: برنامج "الأكثر فقرا" وبرنامج "أمان"، وهذان البرنامجان للفقراء وما يميزهما عن بعضهما هو وسيلة التسجيل، فمن تسجل عبر الهاتف هو في برنامج "أمان"، ومن تسجل في مراكز الخدمات هو في برنامج الأكثر فقرا. ولمن يود المراجعة في برنامج الأكثر فقرا هناك آلية مختلفة عمن يود المراجعة في برنامج "أمان" الذي خصص له الرقم ١٧٤٧ كما ذكرت آنفا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout