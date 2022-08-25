"لعدم العودة إلى المدارس في أيلول"...لجنة الأساتذة المتعاقدين تدعو لاعلان حالة طوارىء تربوية

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أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بياناً جاء فيه:



بعد صدور كتاب توصية موجه من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال بالتوصية منه زيادة بدل النقل اليومي للاساتذة، ودفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم شهريا، اضافة الى افادتهم من الضمان الاجتماعي. تعتبر اللجنة ان هذا الكتاب هو اعتراف منه بان الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية ووزراء التربية السابقيين والوزير الحالي يمعنون في ظلم الاساتذة المتعاقدين على مدى عقود من المزمن في حرمانهم من ابسط المقومات الوظيفية.

لذلك تذكر لجنة المتعاقدين وزير التربية بالمطالب المحقة التالية:

-اعطاء الاساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي عن كل يوم عمل فعلي مهما كانت عدد ساعات الاستاذ المتعاقد.

- تحويل المستحقات المالية عن الفصل الثالث للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

-تحويل مستحقات بدل النقل عن العام الماضي.

-اعطاء العقد الكامل لكافة الاساتذة المتعاقدين عن العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

-العمل وبالفعل وليس الوعد على دفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين شهريا.

-رفض فتح باب التعاقد او ادخال متعاقدين جدد تحت اي مسمى كان قبل تثبيت الاساتذة المتعاقدين.

-الرفض المطلق لما يسوق له بدمج الطلاب اللبنانيين مع طلاب السوريين دوام بعد الظهر.

-تحويل الحوافز المالية كاملة لكافة الاساتذة والانتهاء من تصحيح الاخطاء في هذا الملف الذي بات تفوح منه رائحة الفساد والاخطاء وتحويل مستحقات الى غير المستفيد الاساسي منها وبالجملة.

-استفادة الاساتذة المتعاقدين من الضمان الاجتماعي والكف عن تقديم اعذار وحجج غير مقنعة.



واخيرا تدعو اللجنة لاعلان حالة طوارىء تربوية لانقاذ ما تبقى من هيكل التربية كما وتدعو الاساتذة المتعاقدين لعدم العودة الى المدارس في شهر ايلول ورص الصفوف لتحقيق المطالب المحقة وعدم الارتهان لاي مدير مدرسة او اي جهة حزبية معينة تضغط على العودة للمدارس، قبل الوصول الى النتيجة العادلة في هذه القضية التربوية الوطنية.