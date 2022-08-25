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روسيا خارج التنقيب وقطر ترغب بالمشاركة

25
AUGUST
2022
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أكدت وزارة الطاقة أمس أنها تبلّغت من شركة «نوفاتيك» الروسية نيتها الانسحاب من كونسورتيوم شركات التنقيب واستخراج النفط الذي يضمها إلى جانب شركتيْ «توتال»، الفرنسية و«ايني» الإيطالية، وشدّدت على أن انسحاب الشركة الروسية «لا يجعل اتفاقيات الاستكشاف في خطر». فيما علمت «الأخبار» أن قطر أبدت رغبة في دخول حقل التنقيب عن الغاز في لبنان.

وبرّرت «نوفاتيك» قرارها بأن «العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا انعكست عليها سلباً ولم يعد باستطاعتها القيام بأي تحويلات مالية إلى الخارج».
وأعلن وزير الطاقة وليد فياض، في بيان، أنه «رغم إبلاغ صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية شركة Novatek Lebanon SAL (بنسبة مشاركة 20% في كل رخصة بترولية) الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول بقراره الانسحاب من الاتفاقيتين العائدتين للرقعتين 4 و9، فإن أحكام الاتفاقيتين ورغم انسحاب أحد أصحاب الحقوق منهما، تضمن الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على الاتفاقيتين قائمتين بين الدولة وصاحبي الحق الآخرين بمن فيهما المشغل، وأن المشغل سينفذ الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وفقاً لخطة الاستكشاف الموافق عليها من قبل الوزير بالاستناد إلى رأي الهيئة». وقال فياض إن «العمل جارٍ على تنفيذ هذه الإجراءات وإتمامها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ولأحكام الاتفاقيتين ذات الصلة».

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