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مهدّد السفارة السعودية يخرج للعلن... ويتوعّد من جديد!

25
AUGUST
2022
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غرّد مهدد السفارة السعودية في لبنان علي هاشم عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب: "

 أصدقائي في لبنان أنا في سوريا حالياً وسوف اعود بعد 10 أيام ولم يمسني اي سوء

كل المحبة لكم وشكراً لتضامنكم ".

ثم أرفق تغريدة أخرى: "فرع المعلومات اللبناني التابع للسعودية حاول مداهمة شقتي في #النبطية ورحل بعد التأكد من عدم وجودي بالشقة

ذكرت سابقًا بأني متواجد في سوريا وسوف أعود بعد 10 أيام". 

وأضاف تغريدة أخرى عن سبب تهديده للسفارة: "

الكثير من الصحفيين يحاولون التواصل معي لمعرفة سبب التهديد للسفارات السعودية في لبنان وخارج لبنان

سوف اجيب بكل إختصار

وصلتني عدة تهديدات من قبل الاستخبارات السعودية بقتل أبنائي في حادث سيارة مفتعل إذالم أكف عن نشاطي والجميع سمع جوابي في التسجيل".

وتوجه إلى المطالبين باعتقاله بتغريدة: "

إلى الاعلاميين والسياسيين في لبنان الي شانيين هجوم ضدي ويطالبون باعتقالي وتسليمي للانتربول

مو أنا الي دفعت 11 مليار دولار لإسرائيل عشان تشن حرب على لبنان عام 2006".

وبرر موقفه أيضًا بتغريدة: "يهددوني بقتل أطفالي في حادث سير مفتعل وإذا رديت عليهم قالوا عني إرهابي".

وأخيرًا كشف موقعه في سوريا وهددّ من سيقوم بمواجهته عند قدومه إلى لبنان بتغريدة، وكتب: "

انا في سوريا حالياً

عند سيدك وتاج رأسك فخامة الرئيس بشار الاسد برجع لبنان بعد 10 ايام 

واذا فيه رجال مع عملاء السعودية فب لبنان يقرب مني".

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