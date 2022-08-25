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في هذه البلدة.. كبّل طفله ابن الـ8 أشهر وكمّ فمه بشريط لاصق ثم...!

25
AUGUST
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بتاريخ 21-8-2022، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِرُ طفلًا لا يتجاوز عمره السّنة، وهو مكبّل اليدين والرجلين ومكمّم الفم بشريط لاصق.
 
 على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على كشف ملابسات القضية.
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الطفل وهو من الجنسية السورية عمره /8/ أشهر، مقيم مع ذويه في بلدة مدوخا / قضاء راشيا، وتم الاشتباه بتعرّضه للتعنيف من قبل والده، ويدعى:
 
 ع. ع. ن. (مواليد عام 1992، سوري)
بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الأخير داخل منزله في البلدة المذكورة.
 
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتكبيل ابنه وكمّ فمه بشريط لاصق بسبب انزعاجه من صوته، وادّعت زوجته ضده بجرم تعنيف ابنه، وتعنيفها بالضرب لمرّات عدّة.
 
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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