أسرار الصحف ليوم الخميس 25 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر وزارية أن يتحرّك ملف هبة الفيول الإيراني إيجاباً بعد كلام وزير الطاقة وليد فياض عن تلقي أجوبة أميركية مضمونها أن الهبات لا تتعرّض للعقوبات. وقالت إن الخطوة التالية هي قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيفاد وفد تقني مالي رسمي الى إيران.



كواليس

قالت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود أن الوسيط الأميركي قد تبلغ موقفاً لبنانياً يشترط لقبول تأجيل الاستخراج من كاريش لحين إنجاز الترسيم بدء شركة توتال بالتنقيب في البلوكات اللبنانيّة، خصوصاً 4 و9 وأن هذا الموقف قد يسرّع العودة للحل الشامل.

نداء الوطن: خفايا

توقّعت جهة سياسية تولّت مهمة وساطة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن يتم تشكيل حكومة جديدة في ربع الساعة الأخير قبل انتهاء ولاية الرئيس إذا بات من المؤكد تعذُّر انتخاب رئيس جديد يخلفه.

تنتظر الأطراف الفاعلة في تقرير مصير انتخابات رئاسة الجمهورية ما سيعلنه رئيس حزب القوات سمير جعجع في قداس الشهداء في 4 أيلول المقبل بعد الدخول في مرحلة الإستحقاق الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس حيث من الممكن أن يرفع سقف الترشيح إلى مستوى التحدي بالمواصفات والأسماء.

إعتبرت مصادر متابعة أن ما يفهم من كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله عن تجنب الدخول في الحرب الأهلية أنه وحده يملك هذا القرار خصوصاً أنه يتحدث في كل مرة عن قرار عدم الذهاب إلى هذه الحرب، مرة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري مثلاً ومرة بعد أحداث الطيونة، بعدما كان اعتبر أن قرار غزوة 7 أيار 2008 كان يوماً مجيداً.

اللواء: أسرار

همس

نصحت جهات لبنانية بعدم دفع البلد إلى المجهول، طمعاً بمؤتمر جديد لإعادة تقاسم السلطة، نظراً لإنشغال أوروبا والعالم بأوضاع مالية وإقتصادية بالغة الصعوبة..



غمز

تتزايد الاستعدادات لهجرة ألوف الشباب المنخرطين في أعمال دائمة على خلفية انهيار الرواتب وتعذر فرص العيش بالحد الأدنى!



لغز

يتجه مرجع رفيع خلال أيام لإعلان موقف، وصف بالأهمية الحاسمة تجاه خارطة الطريق الممكنة لتجاوز مأزق الفراغ وتداعياته..