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نقاية موظفي شركتيّ ألفا وتاتش تعلن الإضراب حتى تصحيح الخلل في قيمة الرواتب

24
AUGUST
2022
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الإضراب حتى تصحيح الخلل في قيمة الرواتب.
وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى الموظفين:
بعد أسبوعين من المشاورات والمباحثات التي أجرتها النقابة مع إدارة كل من شركتي ألفا وتاتش في موضوع تصحيح الخلل في قيمة الرواتب الفعلية بما يتلاءم مع الواقع الحالي للمتغيرات المادية للشركات مقابل انخفاض القدرة الشرائية لرواتب الموظفين، عقدت إدارتا الشركتين اجتماعا اليوم مع وزارة الإتصالات لهذه الغاية، حيث تبلغنا الطرح عبر شركة ألفا، بينما لم تعلمنا شركة تاتش بأي طرح جديد حتى تاريخه.
اننا كنقابة نعتبر أن الإقتراح المقدم راهنا لا يشكل الحد الأدنى المطلوب لاعادة التوازن لقيمة الرواتب الفعلية، وهو اقتراح سبق أن رفضناه عندما طرحته سابقا إدارة تاتش.
لذلك، قررت النقابة اعلان الاضراب عن العمل في كل مراكز وفروع شركتي الخليوي ألفا وتاتش.
ان النقابة منفتحة على كل المساعي الخيرة والرامية الى إيجاد الحلول المناسبة، لا سيما ما تقوم به لجنة الإعلام والاتصالات النيابية.
وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

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