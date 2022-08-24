بعد توريطه السفير العراقي في الاردن وزوجته.. راغب علامة يتخذ هذه الخطوة المفاجئة

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فاجأ النجم راغب علامة متابعيه بقرار سريع وحاسم بعد أزمة صوره مع السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي، في خطوة منه لوضع حدّ للمضايقات التي تطاله.

واتخذ الفنان اللبناني قراراً حاسماً بإغلاق حسابه على موقع "تويتر" أمام غير المتابعين، وحوّل صفحته من العام إلى الخاص، فبات لا يستطيع لأحد التعليق على تدويناته.

وأتى قرار علامة، بعد الهجوم والانتقادات الواسعة الت تعرض لها في الأيام الأخيرة بسبب مجموعة من الصور أثناء حفل خاص مع مأدبة غداء أقامها السفير العراقي في الأردن بمنزله في عمان.

وكان الفنان اللبناني قد غرّد قبل ذلك قائلاً: "اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار راغب لحماية نفسه وعائلته من التعليقات المسيئة بحقه وانقسمت الآراء بين من أيّد هذه الخطوة وشجعوه على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن السوشيال ميديا وبين من طلب منه تجاهل ما ينشر ونسيانه والتفاعل مع الأمر كأنه لم يحصل.

مجلة لها