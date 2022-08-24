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ما هي الخطوات التي أعلن عنها وزير البيئة؟

24
AUGUST
2022
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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين عن "عقد اجتماع اليوم ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والبيئة وفوج الاطفاء ومحافظة بيروت وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الأهراءات في مرفأ بيروت وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة".

وكشف ياسين في بيان، أنه "تم الاتفاق على الخطوات الأربع الآتية:

-أولاً: تم وضع، اعتباراً من اليوم، مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء من تلك التي انهارت على الارض.

-ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت وسيضع الخطة الكاملة لعملية التبريد على أن تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل، ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.

-ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة، وبدء العمل على خطوات عملية، بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات، بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الأهراءات لمعالجتها بطريقة سليمة بيئياً وتكسيرها.

-رابعاً: عندما تتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات، ثم معالجتها بطريقة سليمة بيئياً".

وأكد أن "تنفيذ الخطوات سيبدأ اعتباراً من هذه الليلة"

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