الخارجية الايرانية: تلقينا رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي وسنعلن رأينا بعد انهاء المراجعة

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وبدأت بدراسته.



وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان: "إن طهران تلقت هذه المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات"، مشيرا الى أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق الى المنسق بعد انهاء مراجعتها"