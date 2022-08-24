اعتصامات في المحافظات في هذا التاريخ, ماذا في التفاصيل؟

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عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ومقرري الفروع مساء الثلاثاء الواقع فيه٢٠٢٢/٨/٢٣، وبحثت من خلاله في

الأمور المطلبية التي رفعتها ونتائج اللقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية وأصدرت البيان التالي:

تجدد الرابطة تعازيها الى ذوي الزميلة فردوس الشعراني وتسأل الله لها المغفرة والرحمة.

ولما لم يعد خافياً على أحد الأوضاع المزرية التي يعيشها المعلمون وقد جاء تأخير الرواتب لتزيد من معاناتهم أضف الى ذلك الإذلال الذي يتعرضون له امام المصارف وعدم صرف المساعدة الاجتماعية عن أشهر نيسان،أيار وحزيران مما ولد شعوراً لدى المعلمين بأن الهدف من كل ذلك القضاء على التعليم الرسمي