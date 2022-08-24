مصطفى حمدان زار الكنيسة القبطية على رأس وفد‎‎: خسارة أهلنا المصريين الأقباط هي خسارة لنا جميعاً

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زار العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني، في مقر الكنيسة القبطية في بيروت، مقدماً واجب العزاء والمواساة، بضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في امبابة بجمهورية مصر العربية.

واعتبر حمدان أن خسارة أهلنا المصريين الأقباط هي خسارة لنا جميعاً، مؤكداً باسم الوفد على خالص العزاء لكافة الآباء والكهنة والرهبان وعموم أبناء الكنيسة القبطية عامة وأهالي الضحايا خاصة، وكل أبناء الشعب المصري، راجين من الله العلي القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.