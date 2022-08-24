اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية بحثت مع الجهات المعنية في مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الPCR

A + A -

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضورالوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: إيهاب حمادة، سليم الصايغ، أشرف بيضون، بلال عبدالله، وحليمة قعقور.

كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، يرافقه مستشار الشركة القانوني المحامي جاد طعمة، والمحامي أحمد حسن.

وخلال الجلسة، تم البحث مع الجهات المعنية في موضوع ال52 مليون دولار أميركي مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوص الPCR، التي قام بها طلاب الجامعة اللبنانية وأساتذتها ومختبراتها أثناء جائحة كورونا.

وناقش المجتمعون إشكالية عدم حصول الجامعة اللبنانية على كامل عوائد الفحوص المخبرية الخاصة بجائحة كورونا، والتي قاموا بها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١/٩ من شركات الطيران المعنية.

واستمع الحضور إلى طرح رئيس الجامعة اللبنانية حول الموضوع، وكذلك رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط.

وحرص المجتمعون على "ضرورة التوافق على حل يحفظ استمرار الجامعة اللبنانية في أداء رسالتها وتوفير مقومات إطلاق العام الدراسي المقبل بالحرص ذاته على تعزيز وتطوير دور طيران الشرق الأوسط كوجه حضاري للبنان نحو العالم".

وتوافق الجميع على "أهمية حل هذا الموضوع سريعا بما يضمن حسن استمرار المرفقين مع ضرورة حث القضاء على البت بالملف بشكل عاجل لتفسير وإيضاح بعض النقاط العالقة".

واتفق على "عقد اجتماع برعاية وزير الأشغال العامة والنقل الاسبوع المقبل مع الأطراف المعنية لاستكمال البحث في الموضوع، على أن تبقى اجتماعات اللجنة مفتوحة في هذا الخصوص".