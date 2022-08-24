عناصر حاجز ضهر البيدر أوقفوا ثلاثة أشخاص على متن “فان” لنقل الرّكاب...ماذا في التفاصيل؟

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن “فان” لنقل الرّكاب، يتّجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيّون:

م. د. (مواليد عام 1960)

ب. ي. (مواليد عام 1989)

م. ر. (مواليد عام 1995)

بتفتيشهم والآليّة، عُثر على حوالى /6/ كلغ. من مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة في أظرفة ورقية وعلب و “طبّات” بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.