المرتضى استقبل وفد "رسالات" منوها بعمله الفنى "أبجدية النصر"

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع وفدا من الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات ضم كلا من الشيخ علي ضاهر والمهندسين محمد خفاجة، محمد عساف والسيد قاسم غزال.



وقدم الوفد الشكر للوزير المرتضى على حضوره العمل الفني "أبجدية النصر" الذي أنتجته الجمعية وعرضته مساء الإثنين 22 آب .



بدوره أشاد وزير الثقافة بهذه "الفعالية المتميزة نوعيا ومضمونا وتنفيذا"، واعتبر انها من "اهم الفعاليات التي جرت في لبنان خلال السنوات الأخيرة".



كما تم التداول في سبل التعاون والتنسيق في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.