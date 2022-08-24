بالفيديو: اعتداء بالضرب على امرأة مسنّة في بيروت !

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نشر ناشطون على موقع تويتر فيديو لاعتداء على امرأة مسنّة في بيروت. ويظهر في الفيديو امرأة مسنة تجلس في أحد الشقق السكنية حيث تنهال عليها سيدة موجودة في المنزل بالضربات واللكمات في مشهد مستفز. وقد طالب الناشطون قوى الأمن الداخلي بالتحرك فورًا.



وقد نشر أيضاً مواطن يدعى " طارق " الفيديو معلقاً :" يا بلا نخوة يا بلا شرف عم تضربي امرأة عجوزة مش قادرة دافع عن حالة الڤيديو هيدا مصور من ٣ ساعات نطالب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقاء القبض على هذه المجرمة. العنوان :منطقة رأس النبع شارع عبد الحفيظ الشعار اسم البناية ( الدلا) طابق الثالث. "





للمشاهدة:

https://www.youtube.com/watch?v=h86TwRu12BU