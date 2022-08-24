سلسلة مطالب من نقابات المحروقات الى وزارة الطاقة... وألا!

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عُقد اجتماع موسع لنقابات المحروقات في "فندق كونفورت" في الحازمية قبل ظهر اليوم الأربعاء، للبحث في "ما آلت اليه أوضاع القطاع وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج".



وأصدر المجتمعون بيانا، طالبوا فيه "وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على أساس الدولار الأميركي بشكل منصف لكي يكون لدينا القدرة على الاستمرار".



وأوضحوا أن "موضوع صدور جدول تركيب الاسعار أصبح يشكل مشكلة لنا بسبب التأخير في الصدور صباح كل يوم، مما يؤدي الى تأخير عملية تسليم المحروقات الى المحطات وبالتالي الى حصول مشاكل مع الزبائن".

كما طالبوا بـ"ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي. كل ذلك وغيره من مشاكل يومية نتعرض لها يتحملها اصحاب المحطات يوميا".



وأضافوا، "الطلب الى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سوف نكون امام إجراءات سيتخذها أصحاب المحطات مرغمين".



وتمنوا على شركات المحروقات "تسليم المحطات حاجاتها من المشتقات النفطية وعدم التأخير في التسليم".



وحضر الإجتماع، أمين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر ، امين سر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم ، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج والموزعين.