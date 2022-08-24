كركي أعلن تزويد مكتب الضمان في طرابلس بألواح شمسية: خطوة سباقة تؤمن ديمومة العمل

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تقدم المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والمدير العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ب"الشكرالجزيل للخطوة السباقة والفريدة في ما يعنى بمؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تم تزويد مكتب طرابلس الإقليمي للضمان الإجتماعي بألواح الطاقة الشمسية لتشغيل الخوادم وأجهزة الحاسوب واستكمال كافة الأعمال الإدارية، مما يؤدي إلى عدم انقطاع المستخدمين عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين وأصحاب العمل".

أضاف كركي : "هذه الخطوة الإيجابية، ستؤمن استمرارية العمل في الدرجة الأولى، في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء، كما أنها سوف توفر مبالغ مالية طائلة كانت تدفع لتأمينها عبر المولدات الكهربائية وذلك بفضل جهود كل من ساهم بإنجازها".



وأمل "أن تكون هذه التجربة خير مثال، كي يصار الى تعميمها على بقية مكاتب الصندوق المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية"، داعيا الفعاليات البلدية والسياسية ومختلف الأحزاب وهيئات المجتمع المدني في المناطق كافة الى "التعاون في ما بينها للسير على خطى عاصمة الشمال وتأمين الطاقة الشمسية البديلة لمكاتب الضمان الاجتماعي، إذ هي في حاجة ماسة لأفضل مقومات العمل لاستعادة دورها الريادي في حفظ الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد".