living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كركي أعلن تزويد مكتب الضمان في طرابلس بألواح شمسية: خطوة سباقة تؤمن ديمومة العمل

24
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والمدير العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ب"الشكرالجزيل للخطوة السباقة والفريدة في ما يعنى بمؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تم تزويد مكتب طرابلس الإقليمي للضمان الإجتماعي بألواح الطاقة الشمسية لتشغيل الخوادم وأجهزة الحاسوب واستكمال كافة الأعمال الإدارية، مما يؤدي إلى عدم انقطاع المستخدمين عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين وأصحاب العمل".

أضاف كركي : "هذه الخطوة الإيجابية، ستؤمن استمرارية العمل في الدرجة الأولى، في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء، كما أنها سوف توفر مبالغ مالية طائلة كانت تدفع لتأمينها عبر المولدات الكهربائية وذلك بفضل جهود كل من ساهم بإنجازها".

 

 
وأمل  "أن تكون هذه التجربة خير مثال، كي يصار الى تعميمها على بقية مكاتب الصندوق المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية"، داعيا الفعاليات البلدية والسياسية ومختلف الأحزاب وهيئات المجتمع المدني  في المناطق كافة الى  "التعاون في ما بينها للسير على خطى عاصمة الشمال وتأمين الطاقة الشمسية البديلة لمكاتب الضمان الاجتماعي، إذ هي في حاجة ماسة لأفضل مقومات العمل لاستعادة دورها الريادي في حفظ الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout