سلسلة اجتماعات لميقاتي أهمها "الجامعة اللبنانية"

A + A -

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف الجامعة اللبنانية ظهر اليوم في السراي الحكومي وضم وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.



,بعد الاجتماع قال الحلبي :"شكرنا دولة الرئيس على تخصيصه اجتماع هذا النهار للجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران".



وأضاف، "وقد تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي اقرتها الحكومة وأصبحت لدى وزارة المالية".

وتابع، "طالبنا بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة، نعلن هنا اهتمامنا الشديد بموضوع الجامعة اللبنانية ولذلك دعونا الجهات المانحة في تاريخ 6 أيلول المقبل لكي تحضر معنا في وزارة التربية وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية لعرض المطالب التي يمكن ان تساعدنا في مواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي".



وأكد الحلبي أن "همنا الطلاب، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الإنتظار الى حين انتهاء الإضراب".



وأردف، "لذلك نؤكد مجددا الإهتمام الذي نوليه لملف الجامعة اللبنانية وسأدعو في وقت قريب رابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلين عن المتعاقدين والعاملين فيها الى اجتماع لكي نبحث واياهم في الملف، ونحن شركاء في مواجهة هذه المصاعب ، وفي عملية التحضير لختام السنة الجامعية الماضية ولاستئناف الدروس هذه السنة.



وردا على سؤال عما سيطلب من الجهات المانحة أجاب: "هناك دراسة أعدها رئيس الجامعة بالتعاون مع فريق عمله وحدد فيها الطلبات ومنها تغطية كلفة التشغيل وبصورة خاصة المحروقات لتأمين الكهرباء وتأمين الإنترنت، ومن جهة ثانية تأمين الحوافز للأساتذة وللمتعاقدين والعاملين للحضور الى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب ،فلا يكفي ان يصل الأستاذ الى الجامعة، فنحن نريد ان نساعد في تأمين انتقال الطالب من منطقته للوصول الى الجامعة".



ووجه ميقاتي كتابا الى وزير المال يوسف الخليل جاء فيه: "بعد الاطلاع على توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي الصادرة عن روابط التعليم الرسمي في لبنان بتاريخ 10/8/2022، وضمن إطار متابعة الإستعدادات للعامّ الدراسي الجديد ومن باب الحرص على المعلمين والمدرسة الرسميّة ومعاهدها وثانوياتها وشكرهم على الجهود الإستثنائية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الفائت، سواء من ناحية التعليم الحضوري أم إجراء الإمتحانات الرسميّة".



وأضاف، "بهدف التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكادر التعليمي والإداري على النواحي كافّة الإقتصادية والإجتماعية والصحّية، يُطلب إليكم دراسة التوصيات التالية ورفع المُقترحات المُناسبة بشأنها وهي:



زيادة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع التعليمي بما يتناسب مع البدل في القطاع العامّ.



لتأكيد على المحادثات السابقة والمُتعلّقة بضرورة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها، لا سيّما الإستشفائية منها.



رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أوّل العام الدراسي.



دفع مُستحقّات الأساتذة المُتعاقدين والمُستعان بهم شهرياً ومساواتهم مع الأساتذة في الملاك من حيث بدل النقل وإفادتهم من الضمان الإجتماعي.



تسديد المُساهمات المُتوجّبة على الدولة عن التلامذة في المدارس الرسميّة عن الأعوام 2019 - 2020، 2020 -2021 و2021 - 2022."



وفي سياق اخر، إجتمع ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنواب أكرم شهيب، ألان عون، فادي علامة، علي عمار ، مارك ضو ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع النفايات الصلبة في أقضية بعبدا، الشوف وعاليه.



وقال ياسين بعد الاجتماع: "ناقشنا مع دولة الرئيس موضوع النفايات الصلبة في المنطقة، وخصوصا مطمر الكوستابرافا ومعمل العروسية.نحن في وزارة البيئة نعمل على خطة وإدارة متكاملة للنفايات الصلبة. ولتنفيذ هذه الخطة يجب تشغيل معمل العمروسية، لأنه يغطي كل منطقة الضاحية وجبل لبنان الجنوبي. وتمت مناقشة التعجيل في استكمال تجهيز هذا المعمل وتشغيله، وهو ما يساعدنا على البدء بالعمل بالخطة المتكاملة واطالة فترة العمل بمطمر الكوستابرافا".



وأضاف، "أما الموضوع الثاني والذي بدأنا به في الوزارة بالتعاون مع مجلس الانماء والإعمار والبنك الدولي فهو تأمين هبة لإصلاح معمل الكورال للتسبيغ الذي سيعالج جزءا من نفايات معمل العمروسية، وهذه الخطوات ستطبق خلال السنة ونصف السنة المقبلة للوصول الى إدارة متكاملة للملف أساسها اللامركزية في إدارة النفايات، اي الاتجاه نحو مناطق خدمات تكون على مستوى قضاء او قضائين. لقد تم تقسيم لبنان الى 15 منطقة، وكل منطقة ستتضمن معمل معالجة ومطمرا وعندها سنتمكن من تطبيق اللامركزية الموسعة في موضوع إدارة النفايات".



وأردف، "إن الخطوات العملية هي في تكملة تجهيز معمل العمروسية وتشغيله والاستعجال في تجهيز معمل الكورال واصلاحه، ما يؤدي إلى إطالة قدرة المطامر على الاستيعاب وصولا الى تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة".



والتقى ميقاتي عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الذي قال إثر اللقاء: "بحثنا موضوع تزايد السرقات في قضاء زحلة بشكل كبير جدا، وطلبنا الى دولة الرئيس والتمسنا منه أن يطلب من القيادات الأمنية في منطقة زحلة بالتشدد خاصة في مخيمات النازحين، ليس للتضييق عليهم في حياتهم اليومية، ولكن لمراقبة من تسول له نفسه منهم مد يده على أرزاق الناس".



وزاد، "وهنا نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من السرقات التي لم يعد الزحلي يتحملها، وهي تنذر بعواقب أمنية وخيمة. فإذا استمر المواطن يشعر بأنه متروك من دولته وما من أجهزة امنية تحميه، قد يضطر الى استعمال وسائل نطلب منه إلا يستعملها، ولن نعدم وسيلة كي لا نصل الى هكذا حالات من الحماية الذاتية، لا في زحلة ولا في اي منطقة لبنانية أخرى، لأننا نريد جميعا أن نستظل بالشرعية وبحماية الجيش والقوى الأمنية.



وأكمل، " أما الموضوع الاخر فهي حاجات المستشفى الحكومي في زحلة الذي يزداد الطلب عليه بشكل كبير ولديه مصاريف هائلة، والدعم الحكومي الذي يرده غير كاف. وأيضا وعد دولة الرئيس بإجراء الإتصالات اللازمة لتأمين مساعدات من الطاقة الشمسية أو مساعدات مالية لمستشفى الياس الهواوي الحكومي لكي يستطيع أن يؤمن الحد الأدنى من الخدمات الطبية والاستشفائية الى البقاعيين والزحليين".



وردا على سؤال عما اذا تم البحث في موضوع كهرباء زحلة قال: "لم نبحث بموضوع كهرباء زحلة لأنه يسلك المسار الصحيح، اذ اجريت مناقصة، واتت توصية من هيئة الشراء العام بإلغاء هذه المناقصة وإعادة اجرائها وفق قواعد "قانون الشراء العام" الذي أقر حديثا، وهذا ما كنا نسعى اليه، منذ أن بدأنا بمناقشة قانون جديد للشراء العام من أجل أن تأتي المناقصات بشفافية عالية خدمة لمصالح الناس".



اضاف: "سأتوجه من هنا من السراي الحكومي لأهالي مدينة زحلة لطمأنتهم بأن نواب زحلة وكهرباء زحلة، وكهرباء لبنان، ووزارة الطاقة ومجلس النواب يجب أن يكونوا جميعا في خدمتهم لتأمين خدمات كهربائية لهم بحدها الأقصى وبفاتورة أقل، وهذا ما سيحصل قريبا، وسنتقدم باقتراح قانون ككتلة نواب القوات اللبنانية في زحلة في هذا السياق، لكي يكون التمديد مراعيا لتخفيض الفاتورة من جهة ولاستمرار حصول الزحليين على الخدمات الكهربائية التي كان كل اللبنانيين يحسدونهم عليها ونأمل ان يحصل كل اللبنانيين على مثلها".



واستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق محمد الحجار الذي أعلن إثر اللقاء: التقيت اليوم بدولة بالرئيس ميقاتي في إطار متابعة وضع الكهرباء والتقنين الظالم في قرى وبلدات أقليم الخروب وضرورة ان تكون هناك عدالة في التوزيع من المعامل المائية وغيرها لبلدات المنطقة. وسيعقد إجتماع في الاسبوع مع كل المعنيين للبت بهذا الأمر".

سفير الصين



كذلك استقبل الرئيس ميقاتي سفير الصين في لبنان تشيان منجيان وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.