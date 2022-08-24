"سأبيد كل شخص في السفارة"... معارض سعودي يهدد سفارته في لبنان في حال لمس أحد عائلته!

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انتشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعارض سعودي يدعى علي هاشم ويقطن في بيروت، وهو يهدد باستهداف السفارة السعودية في لبنان في حال التعرض لعائلته.

ويؤكد هاشم في التسجيل بأن "أي أحد يلمس أحد من عائلتي عندها لن يبقى موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة، وسأقدم على عمل لم يسبقني عليه أحد، وسأبيد كل شخص في السفارة، وتعرفون إمكانياتي جيدًا".

كما توجه هاشم إلى السفير السعودي في لبنان وليد البخاريب، بالقول :"لبنان ليست أمارة سعودية او خليجية كي تطالب بتسليمي للسعودية، فالدستور اللبناني يسمح لنا بالتعبير عن رأينا بحرية ويأمن لنا الحماية".

من جهته اكتفى البخاري بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبَط".

ولاحقا أعاد البخاري مشاركة بعض التغريدات التي تدين التهديد الذي تعرضت له السفارة السعودية.

وكان هاشم قد أعلن مطلع آب الحالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بسبب معارضتي لحرب اليمن ومطالبتي بحقوق الشيعة في السعودية تم وضع أطفالي قيد الإقامة الجبرية في السعودية وإيقاف جميع خدماتهم والتضييق عليهم"، مشيرا الى ان "النظام السعودي يظن بأن أفعاله سوف تردعني عن نشاطي، لا والله اني اليوم اقوى وأكثر إصرار للسعي في إسقاط نظام ال سعود"