قرار جريء من الحلبي... هذا ما منع المدارس من القيام به!

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أعلن وزير التربية عباس الحلبي من اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية اننا " قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار

- على المدارس ادراج كل المساعدات التي تتلقاها من اي مصدر خارجي او داخلي، داخل ميزانيتها

- ادراج المساعدات المالية للاساتذة داخل موازنة المدرسة.

- عدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة ١٠٠٪ من ميزانية العام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.



وقال الحلبي: "في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها".