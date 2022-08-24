فهد يكشف عن "موقف" الهيئات الاقتصادية من الدولار الجمركيّ... ويحدد سبب ارتفاع الأسعار حاليا!

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اعتبر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ان "موقف الهيئات الاقتصادية من الدولار الجمركيّ أعطيناه للحكومة منذ أشهر، وهو أن يتم تحديد سعر الدولار الجمركي على 8000 ل.ل. من ثم يتم رفع هذه القيمة تدريجيا الى حين ان يتأقلم الناس مع الارتفاع".





وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـLBCI ان "زيادة الأسعار تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار والسلع تُواكب هذا الارتفاع".



واضاف " عملنا على خطّة لإعادة انعاش الاقتصاد وعرضناها على الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أشار الى انها مطابقة للخطة التي أُقرّت مع صندوق النقد مع بعض التعديلات، واذا وُضع الاقتصاد على السكّة الصحيحة تنتظم القطاعات الأخرى