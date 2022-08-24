سليم عون: ذراع التيار لا تلوى بفرض الشروط عليه

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أدرج النائب سليم عون في حديث الى صوت كل لبنان حصول لقاء بعبدا اليوم نتيجة اراء خارجية وداخلية تحفز على احداث اختراق في المساعي الجارية لتأليف حكومة مكتملة المواصفات تجنبنا الوصول الى الفراغ، وقال: البعض اعتبر ان بإمكانه فرض شروطه على التيار الوطني الحر في نهاية عهد الرئيس ميشال عون باعتبار التأليف اليد التي توجعنا، الا انه تبين ان ذراع التيار لا تلوى بهذه الطريقة.

وأكد عون ان المطالبة الملحة بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات الدستورية، تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقع وخشيةً من ان تطول فترته.

وعن لقاء الرئيسين، وضعه عون في إطار تبادل الطروحات والبحث عن النقاط المشتركة، وقال في حال صفت النوايا سنصل الى حل.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون قد يتجه الى خيار مطالبة المجلس النيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلف، أشار عون الى انه احتمال وارد من ضمن خيارات اخرى نأمل الا نصل اليها.