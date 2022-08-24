بالصورة - جلد ابنه القاصر وعنفه بطريقة وحشية!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف ابنه القاصر بطريقة وحشية في إحدى قرى قضاء جزين.

على أثر ذلك، باشرت قطعات الشّعبة المختصّة استقصاءاتها وتحريّاتها إلى أن تثبّتت من حصول الحادثة في بلدة الشواليق، بحيث تبيّن أن المدعو:

م. ب. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري الجنسية) قام بتعنيف ابنه القاصر (أ. ب. من مواليد عام ۲۰۰۹)

بتاريخ 19-8-2022، داهمت دوريّة من الشّعبة منزل المشتبه به وأوقفته، ووثّقت بالصّور آثار التعذيب والتعنيف.

بالتحقيق مع الوالد المُعنِّف، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بجلد ابنه بواسطة خرطوم مياه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.