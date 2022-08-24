ما جديد ملف ترسيم الحدود البحرية؟

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على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفي ضوء انتظار الجميع ما سيحمله الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين في الايام المقبلة حسبما هو متوقع، فهم بعض زوار رئيس الجمهورية امس منه انّ هذا الملف «ماضٍ في الطريق الصحيح الذي سيحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته، وانّ كل المعطيات تشير الى ان الوصول الى هذه الحقوق لن يطول وانّ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين يتابع اتصالاته مع الجانب الاسرائيلي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته في الاول من آب».

والى ذلك برز امس موقف اميركي عبّر عنه المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لشبكة «الشرق»، يتلخّص في ان «واشنطن تعتقد أن الحل بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية ممكن»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة على اتصال مع الطرفين، وملتزمة بتسهيل المفاوضات»، وذلك وسط ترجيحات في الإعلام الإسرائيلي بشأن «اقتراب التوصل إلى اتفاق».