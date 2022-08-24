أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر وزاري إن الحكومة تلقت استغراب صندوق النقد الدولي للزجّ باسمه لتسويق خطوات مالية عشوائية تقوم بها الحكومة ولا يوافق عليها الصندوق، مؤكداً أن الصندوق دعا الحكومة لتوحيد أسعار صرف الدولار وليس لإضافة سعر جديد يُسمّى الدولار الجمركيّ.



كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن التأخير الأميركي في الرد على المقترحات الخاصة بالملف النووي الإيراني عائد لانتظار لقاء المسؤولين الإسرائيليين بعيداً عن الذرائع التي تطرحها واشنطن، متوقعاً أن تتحرك المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بعد أن توافق واشنطن على دفع مبالغ مالية لـ «إسرائيل».



نداء الوطن: خفايا

توقعت جهة سياسية نافذة أن تستبعد جهة مؤثرة خيار المؤتمر التأسيسي بعدما اعتقدت لفترة أنه يخدم تحقيق مصالحها في التغيير، والسبب أنها لمست أن الغالبية الشعبية المسيحية باتت تتجه منذ ما قبل أي مؤتمر إلى الجهر بالمطالبة بالفدرالية متقدمة بمسافات عن الأحزاب والشخصيات السياسية.

لاحظت مصادر متابعة أن السيد حسن نصرالله تحدث عن التحالف المستمر مع «التيار الوطني الحر» من دون الإشارة إلى العلاقة مع الوزير السابق سليمان فرنجية.



اللواء: أسرار

همس

كشفت أوساط دبلوماسية على إطلاع واسع عن حركة اتصالات دولية، خلافاً للظاهر، بهدف التوصل إلى عدم وقوع لبنان بالفراغ بعد نهاية العهد!



غمز

لم يحدّد مرجع كبير موعداً لوزير مستبعد عن المهام في هذه المرحلة، ولم تُعرف ما هي أسباب الامتناع لتاريخه.



لغز

بدأ طامح للرئاسة الأولى، التمهيد لطرح اسمه بالتداول، عبر المباشرة بتوظيف نشاطاته واستقبالاته،على هذا الصعيد.