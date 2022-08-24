اللواء: واشنطن تربط بين الغاز المصري وتسهيل الترسيم

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم آموس هوكستين على اتصال مع الأطراف في لبنان وإسرائيل، وإن حل النزاع على الحدود البحرية ممكن.



ولم يعلن برايس متى سيتوجه هوكستين إلى لبنان. وقال في مؤتمر صحفي «ليس لدينا أي سفر ليعلنه عاموس هوكشتاين في ذلك الوقت».



وأضاف: أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن التقدم نحو حل لا يمكن إلا من خلال المفاوضات.



وقال برايس: نرحب بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي، والذي نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة.



وربط برايس الاتفاق بين لبنان ومصر وسوريا لإستجرار الغاز من مصر الى لبنان، بما وصفه «القضية البحرية». وقال: نحن نتحدث عن ترسيم الحدود البحرية في هذا الصدد.



بالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس إنه «اقتربنا كثيراً من اتفاق مع لبنان، بعد قبول إسرائيل بحقل قانا كاملاً للبنان، مقابل حقل كاريش كاملاً».

وأفادت «القناة 13« الإسرائيلية، بأن «مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغوا الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، أنه من المقدر أن يتم إستخراج الغاز من حقل «كاريش» في نهاية شهر أيلول، بغض النظر عن أية نتائج».