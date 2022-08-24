الديار: غياب الحلول الجدية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر نيابي لـ»الديار» ان كل المؤشرات تؤكد اننا مقبلون على ايام صعبة وخريف «قاس» مع التقنين الحاد الذي يمارسه «مصرف لبنان نتيجة تجاوز الخطوط الحمراء بما يتعلق بالاحتياطي الالزامي، والذي تجلى مؤخرا بقرار وقف الدعم التدريجي السريع عن مادة البنزين ما ادى لارتفاع سعر الصرف الذي يؤكد المعنيون انه سيواصل ارتفاعه مع لجوء المستوردين للسوق السوداء لتأمين دولاراتهم التي لم تعد تؤمنها «صيرفة». واوضحت المصادر ان ما يجعل الصورة سوداوية اكثر هو غياب الحلول الجدية مع الجمود المسيطر على المفاوضات مع صندوق النقد نتيجة الخلافات الداخلية حول صيغ «الكابيتال كونترول» واعادة هيكلة المصارف والدولار الجمركي، وسط معلومات عن ان الصندوق بات يربط اصلا احياء المفاوضات بانجاز الاستحقاق الرئاسي ما يعني الفراغ على المستويات كافة في ظل انهيار غير مسبوق، ما يجعل الوضع مفتوحا على اسوأ الاحتمالات.