وزير البيئة ناقش مع الدخيري مجالات التعاون للحد من تلوث الليطاني وتطوير قطاع صيد الاسماك

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التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة المدير العام للمنظمة العربيه للتنمية الزراعية ابراهيم الدخيري، وناقشا مجالات التعاون خصوصا لجهة الحد من تلوث نهر الليطاني وكيفية تطوير قطاع صيد الاسماك في بحيرة القرعون وتحديد الاطر البيئية السليمة لتربية وصيد الاسماك النهرية، بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.



بعد ذلك، قام فريق من المنظمة بزيارة البحيرة والاجتماع مع رئيس اتحاد بلديات البحيرة ونقيب الصيادين على أن تتم في الايام المقبلة المتابعة بخطوات عملية لدعم صيادي الاسماك في بحيرة القرعون