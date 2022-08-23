المرشحون الرئاسيون الجديون غائبون عن السمع

A + A -

جاءت مقدمة أخبار الotv المسائية كالتالي:

لا يزال اللبنانيون يترقبون خرقاً ما على مستويي المفاوضات النووية الأميركية-الإيرانية، والترسيم البحري الحدودي الجنوبي، معوِّلين على انعكاسهما ايجاباً على استحقاقات الداخل، خصوصاً أن أقل من عشرة أيام تفصلنا عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والجميع يتصرفون وكأن الشغور واقع لا محال، مع خطر إضافي يتمثل بعدم وجود حكومة كاملة الصلاحية كي تتسلم الصلاحيات الرئاسية في حال وقوع المحظور.

فالمرشحون الرئاسيون الجديون غائبون عن السمع، تاركين الساحة لغير الجديين أو الباحثين عن أضواء. أما القوى السياسية، فيتحيَّن بعضها اللحظة السياسية المناسبة للانقضاض على البعض الآخر، بلا اعتبار لمصلحة وطنية، أو لبرنامج واضح المعالم للخروج من الأزمة.

واليوم، نقل زوار بعبدا رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف وفقا لقواعد الدستوري والشراكة الوطنية، مع التشديد على ان البحث مفتوح ومتواصل وسيستمر خلال الساعات القليلة المقبلة على امل الوصول الى تفاهم.

أما على خط الترسيم، ففهم زوار بعبدا ان هذا الملف ماضٍ في الطريق الصحيح الذي سيحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته، وان كل المعطيات تشير الى ان الوصول الى هذه الحقوق لن يطول وان الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين يتابع اتصالاته مع الجانب الاسرائيلي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته لبعبدا في الاول من آب.

والمهم في هذا المجال وفق زوار بعبدا، ان يبقى الموقف اللبناني موحدا لانه اساس قوة لبنان، مع تفادي المزايدات التي تؤثر سلبا في مسألة حساسة كهذه تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية